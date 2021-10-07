Ребенок и трое взрослых погибли из-за вызванного ливнями наводнения в Алабаме

Наводнение обрушилось на американский штат Алабама после мощных ливней. Жертвами стихии стали четырехлетняя девочка и трое взрослых.

Маленькая девочка погибла в районе города Араб, о чем сообщили в офисе коронера округа Маршалл. Согласно информации местных СМИ, поток воды унес ребенка прямо из машины. Еще одной жертвой наводнения стала 18-летняя жительница штата.

На территории округа Гувер погибла молодая пара. Во время стихии мужчина и женщина находились внутри машины, которую смыло водой. В округе Пелам из затопленных домов удалось эвакуировать свыше 80 местных жителей. Еще 15 человек были спасены из автомобилей, уточнили в окружном пожарном департаменте.