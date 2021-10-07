Бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова пробудет в СИЗО два месяца

Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего замглавы Минпросвещения России и экс-вице-президента Сбербанка Марину Ракову за мошенничество 50 миллионов рублей из государственного бюджета.

Ракова пробудет в СИЗО два месяца до 6 декабря 2021 года. Ее обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ в хищении крупной суммы денег, выделенных ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» на реализацию федерального проекта.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Марины Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года», — сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Обвиняемую 1 октября объявили в федеральный розыск. Это произошло после того, как Ракова не появилась на работе и перестала выходить на связь. Руководство Сбербанка уволило экс-вице-президента 4 октября.