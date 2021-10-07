Россия стала яростным противником терроризма, заявив о необходимости борьбы с боевиками в 2000-х годах. Сейчас страна может оказать реальную помощь Мали.

Граждане африканского государства доверяют Москве и надеются, что она поддержит их на пути к обретению собственной государственности. Такое мнение высказал африканский писатель Сирил Уэдраого в беседе с изданием Malivox.

«Только русские, с их боевой мощью и отличными навыками могут спасти наших фермеров и пастухов, наших стариков, женщин и детей от той опасности, которую принесли с собой боевики», — заявил он.

Вместе с этим Уэдраого напомнил о бесполезности пребывания французских военнослужащих в Африке. После этого террористическая угроза в регионе стала лишь сильнее. Африканское население продолжает умирать от рук боевиков, несмотря на присутствие легионеров Елисейского дворца, передает Федеральное агентство новостей.

В Гвинее полковник Мамади Думбуйя при поддержке своего народа сверг ставленника Парижа. Сейчас страна активно занимается восстановлением Конакри. Другие африканские государства, уставшие от отсутствия безопасности и нищеты, могут последовать этому примеру, считает писатель.

«И мы приветствуем решение нашего лидера Ассими Гоита, обратившегося за помощью к Российской Федерации. Он хочет освобождения для народа и поэтому заслуженно пользуется его поддержкой. Благодаря русским скоро мир вернется к нам», — заключил Уэдраого.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что малийские власти обратились за помощью к Москве. Франция нарушила свое обещание и не поддержала африканскую страну в борьбе с террористами.