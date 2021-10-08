Кедми после памятной церемонии в Бабьем Яру обвинил Зеленского в цинизме и лицемерии

Украинский президент Владимир Зеленский лицемерит, говоря о том, как важно не допустить повторения зверств, которые нацисты и их пособники в годы Великой Отечественной войны творили в Бабьем Яру, так как современная Украина стала местом разгула национализма и неонацизма.

Об этом, комментируя прошедшую на днях под Киевом памятную церемонию, посвященную 80-й годовщине расстрела фашистами евреев и представителей других национальностей, заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, слова которого приводит информационное агентство SM-News.

В ходе церемонии, участие в которой приняли президенты Украины и Израиля, Владимир Зеленский назвал расстрелы в Бабьем Яру 80-летней давности «общей трагедией еврейского и украинского народов».

«В Бабьем Яру расстреливали всех: и евреев, и цыган, и русских, и украинцев, и армян. Всех, кто попадался под руку, — заявил по этому поводу Яков Кедми. — А тех, кто не относился к этим категориям, расстреливали за то, что они были коммунистами. И расстрелянных коммунистов было в миллионы раз больше. Уничтоженных и в Бабьем Яру, и везде».

И за этим расстрелами, напомнил эксперт, стоит ОУН1* - запрещенная в Российской Федерации организация, и «прочая шваль», для которой расстрелять коммунистов считалось «добрым делом».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

При этом Кедми отметил, как цинично звучат слова Зеленского о том, что трагедия Бабьего Яра не должна повторится, если учесть царящий на современной Украине разгул праворадикальных и националистических настроений и организаций.

«Вы это повторяете сейчас! На этой почве вырос этот урод и трус, который прячется за экраном», — подчеркнул Кедми.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что посетивший прошедшие под Киевом памятные мероприятия, посвященные 80-летию трагедии Бабьего Яра президент Израиля Ицхак Герцог, выступая на церемонии напомнил собравшимся, что в массовых расстрелах мирного населения участвовали не только нацисты, но и местные коллаборанты, в том числе и украинские полицаи.

ОУН — ультраправая украинская националистическая организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации решением Верховного суда.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации