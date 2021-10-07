Журналисты рекомендуют Вашингтону прекратить «бросать вызовы» Москве и Пекину

Издание The National Interest представило материал, в котором США рекомендуют проявить чуть более конструктивный подход к взаимоотношениям с Россией и Китаем.

«Вместо того, чтобы пытаться бросить вызов и сдержать Россию и Китай вдоль их границ и прибрежных морей, пойти навстречу Москве и Пекину и признать путем дипломатии или односторонних действий наличие у них жизненных интересов», — приводит слова автора материала Дэвида Пайна PolitOnline.

Член Политбюро ЦК Компартии КНР Ян Цзечи заявил, что китайские власти надеются на рациональную политику своих американских коллег, которые активно критикуют Китай сразу по нескольким «фронтам»:

— вопрос лабораторного происхождения коронавируса и его последующей утечки из китайской лаборатории считается правдоподобной некоторыми сотрудниками администрации Байдена;

— санкции американской администрации против крупных китайских компаний, а также правительственных структур и чиновников;

— неоднократные указания Вашингтона на то, что действия Пекина в отношении мусульман-уйгуров, живущих в автономном районе Синьцзян, являются «геноцидом».

В свою очередь, Китай решил напомнить Штатам о выгоде мирного сосуществования и сотрудничества.

«Надеемся, что США будут придерживаться рациональной и прагматичной политики в отношении КНР, вместе с Китаем проявлять уважение к интересам друг друга, а также идти по пути взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», — цитируют Цзечи в МИД Китая.

А сегодня в Китае отчитались по поводу успешной конструктивной встречи представителей двух стран, которая прошла в Швейцарии. В ней также участвовал Цзечи, компанию ему составил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. О возможных ожиданиях Китая от США рассказал изданию PolitOnline эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Это долгосрочный и системный курс, вряд ли США от него откажутся. Китай рассматривается в качестве экзистенциальной угрозы американским интересам. Несмотря на существующую колоссальную экономическую взаимозависимость, США взяли курс на ее постепенный разрыв. Китай угрожает главному: лидерским позициям Штатов. А Штаты, естественно, заинтересованы в сохранении этих позиции, этой гегемонии», — объясняет Блохин.

Вывод напрашивается сам: скорее, стоит ожидать дальнейшей «демонизации» Китая, которая выгодна для обоснования дальнейшего давления на Пекин.