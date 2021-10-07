Сатановский объяснил, почему Прибалтика и Украина не увидят «распад России»

Украине и странам Балтии не суждено стать свидетелями «неизбежного распада России», о котором там регулярного говорят, так как они сами гораздо раньше исчезнут с карты мира.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал известный российский политолог Евгений Сатановский, который прокомментировал заявление бывшего президента Литвы Витаутаса Ландсбергиса, о том, что Киев сможет «вернуть» Крым в состав Украины «после распада России».

При этом Ландсбергис выразил уверенность, что такое развитие событий неизбежно, так как, по его словам, рано или поздно «все империи распадаются».

Однако, по мнению Сатановского, ни у Украины, ни у одной из прибалтийских стран нет ни единого шанса увидеть закат России.

«Непонятно, почему грядущий неизбежный, согласно Ландсбергису, распад России увидят на Украине и в Прибалтике. Их-то самих к тому моменту давно на карте не будет, — рассуждает политолог. — Заметно и по деградации экономики, и по депопуляции. Вымирают они, проще говоря, и вот уж у кого у кого нет никаких шансов на сохранение своей нынешней государственности, так это у них всех».

Prt Scr youtube.com / Военный Арсенал

Украина, отмечает Сатановский, уже сейчас «дышит на ладан» и в Донбассе, и в Закарпатье, куда уж ей мечтать о Крыме.

А Литву вместе со всей остальной Прибалтикой Петр I не только в свое время отвоевал у шведов, но и купил на вечные времена, и этой сделке в нынешнем году как раз исполнилось 300 лет, напоминает политолог. И прибалтам, по его словам, было бы лучше вспоминать об этом почаще, а не о принадлежности Крыма думать.