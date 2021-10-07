Россия ожидает ответа от ОЗХО по ситуации с Навальным к 15 октября

Россия предоставила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответ на запрос 45 стран по ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Москва также инициировала встречный запрос в адрес Германии, Франции, Швеции и обратилась к техническому секретариату организации по ситуации с Навальным, сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Согласно регламенту, ответы должны быть даны в течение десяти дней, то есть к 15 октября.

«Ждем исчерпывающих, достаточных ответов на наши вопросы. Те вопросы, которые мы задавали раньше, до сих пор сохранили свою актуальность», — сказал Шульгин в комментарии ТАСС.

Постпред РФ при ОЗХО упрекнул технический секретариат организации в предоставлении недостоверной информации по Навальному и рассказал, что эксперты по просьбе немцев засекретили положения из отчета об оказании содействия ОЗХО.