Председатель ХДС Лашет готов уйти с поста из-за проигрыша на выборах в бундестаг

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет объявил об уходе с поста. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv.

Политик выступил на заседании консервативной фракции ХДС и Христианско-социального союза. Он сообщил, что планирует уйти в отставку после проигрыша блока на выборах в бундестаг.

Точную дату увольнения Армин Лашет не назвал. Он подчеркнул, что останется во главе ХДС, пока не будет определен его преемник.

Парламентские выборы прошли в Германии в конце сентября. Большинство голосов набрали социал-демократы, хотя фаворитами долго оставались ХДС/ХСС.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая со дня на день покинет пост, надеялась, что передаст бразды правления Лашету. Для нее стало неожиданностью, что консервативный блок проиграл. Лашет взял на себя ответственность за произошедшее.