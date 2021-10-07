Институт будущего: 22% украинских респондентов чувствуют близость с русскими

Участники опроса Украинского института будущего назвали три главных отличия от русских. В социологическом исследовании приняли участие пять тысяч украинцев из пяти областей страны.

Согласно полученным данным, 22% украинских респондентов чувствуют близость с русским народом, тогда как с поляками и белорусами — 16% и 18% соответственно.

Жителям страны также предложили ответить на вопрос, в чем заключаются главные отличия русских от украинцев. Около 27% опрошенных считают себя трудолюбивее, 22% — свободолюбивее, а 21% респондентов — хозяйственнее. Некоторые украинцы выразили мнение, что они якобы отличаются от русских большей открытостью, искренностью и демократичностью.

Плюс ко всему участники исследования рассказали, что скрывается под названием «украинская мечта». Большая часть опрошенных хотела бы проживать в мирной стране, в которой нет коррупции, где заботятся о пенсионерах и выплачивают хорошие заработные платы.

После распада Советского Союза миллионы украинцев покинули свою родину и уехали на заработки в Россию, страны Европы и Соединенные Штаты. Одной из основных причин стал высокий уровень безработицы. По официальным данным, с 2013 года ее показатель достиг 10,5%.