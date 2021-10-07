Автоэксперт Виктор Похмелкин рассказал, как подготовить машину к холодам

Председатель общероссийского общественного движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин объяснил, как незамерзайка и техосмотр помогут подготовить авто к холодам.

По словам эксперта, автовладельцам стоит запастись незамерзающей жидкостью. Она обязательно понадобится в холодный сезон для предотвращения поломок. Также специалист добавил, что не стоит отказываться от прохождения технического осмотра. Это поможет выявить и устранить дефекты авто еще до наступления холодов.

«Также, если машина помыта, то надо попросить тех, кто это делал, почистить замки на дверях, есть специальная технология, по которой это делается. Это нужно для того, чтобы двери машины не замерзли за ночь и нормально открывались с утра», — рассказал Похмелкин в беседе с News.ru.

Однако специалист добавил, что если подобные действия совершались недавно, то повторять их не стоит. По его словам, автомобиль уже получил должный уход.