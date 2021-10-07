Татарстан введет QR-коды для посещения общественных мест с 11 октября

Власти Татарстана приняли решение ужесточить правила по коронавирусу. В республике вводится система QR-кодов, а также изоляция для непривитых пенсионеров. Такое заявление сделали в пресс-службе президента Татарстана.

Нововведения вступят в силу с понедельника, 11 октября. С этого момента в республике ограничивается заполняемость зрительских мест на спортивных и культурных мероприятиях, а также в театрах и кинотеатрах до 50%. Кроме того, на мероприятия и в торговые центры будут пускать только совершеннолетних граждан, у которых есть QR-код.

Все лица старше 65 лет, которые в последние полгода не болели коронавирусом или не привились от этой опасной инфекции, должны соблюдать режим самоизоляции. Пенсионерам разрешается покидать места проживания при угрозе жизни и здоровью, в случаях следования к месту вакцинации, в магазин, а также для выгула домашних животных. Согласно новым правилам, им можно уходить на расстояние не больше 100 метров от дома.