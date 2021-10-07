Вострецов встретился с победителями школьного конкурса рисунков о первом спутнике на орбите Земли

Председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф», депутат Сергей Вострецов и летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко встретились с учениками школы №639 Невского района Петербурга.

Вострецов и Борисенко провели встречу с победителями конкурса рисунков на тему запуска в космос первого искусственного спутника Земли и пообщались с детьми, о чем сообщает ФАН. По словам Вострецова, подобные мероприятия позволяют школьникам без стеснения задать свои вопросы человеку, который побывал в космосе. Такой неординарный опыт может придать им вдохновения для дальнейшего изучения этой области.

«Космонавты рождаются здесь, в школах, это их первые погружения в материал, а дальше следует просто системная кропотливая работа. И вот ты уже на орбите», — заявил Вострецов.

Летчик-космонавт Борисенко рассказал учащимся о первом запуске искусственного спутника Земли и как он будучи еще школьником отправился со своим другом в «космический полет». Правда он произошел под столом дедушки Борисенко и при помощи картинок из журналов и перевернутых стульев. Но спустя 40 лет космонавт ступил на борт уже настоящего космического корабля.

Встреча со школьниками совпала с двумя важными событиями. Несколько дней ранее ракета «Союз-2.1а» успешно доставила корабль с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на МКС для первых съемок фильма в космосе. А непосредственно день встречи совпал с днем рождения президента РФ Владимира Путина. Ребята пожелали президенту здоровья и стальных нервов. Школьники заявили, что гордятся лидером своей страны и верят в то, что первым на Марсе окажется россиянин.