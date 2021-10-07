Михеев: реакцией на заявление Путина о газе ЕС показал свое истинное лицо

Запад в штыки принял слова президента РФ Владимира Путина, которые обрушили рекордно высокие цены на газ, продемонстрировав тем самым странное и непоследовательное поведение.

С таким заявлением в эфире радиостанции «Вести ФМ» выступил российский политолог и публицист Сергей Михеев, комментируя снижение цены на газ в Европе ниже 1000 долларов за тысячу кубометров после того, как российский президент накануне предложил «Газпрому» сохранить транзит топлива через украинскую территорию, а также увеличить объемы поставок голубого топлива в Европу.

То, как газовый рынок отреагировал на слова российского лидера, по словам Михеева, демонстрирует глобальное влияние Владимира Путина на ситуацию в целом и на жизнь европейских обывателей. Но при этом негативная реакция европейских политиков и журналистов, а также продолжающиеся нападки на Россию, выглядят чрезвычайно странными.

«Путин является одним из самых влиятельных мировых политиков. Даже его высказывания поднимают или опускают цены на газ для целого Евросоюза. Целый ЕС и жизнь его обывателей зависят от того, что Путин сказал – или чего он не сказал», — указал политолог.

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Президент РФ, добавил Михеев, обращенными к «Газпрому» словами, разрушил миф о том, что Россия якобы стремится осложнить жизнь коллективному Западу. А призыв сохранить транзит газа через Украину в корне противоречит тому, что о России пишет европейская пресса. Однако реакцией на заявление Владимира путина стала «автоматическая ненависть» к нему западных СМИ, которая раскрыла истинное отношение Европы и Соединенных Штатов Америки к России.

«Это автоматическая ненависть в отношении России и ее руководства. Что бы мы ни делали, все будет плохо. Чего же они хотят от нас? Подчинения, ползания на брюхе. Тогда мы, может быть, заслужим снисходительную улыбку и похлопывание по плечу, — объяснил Михеев. — А пока мы сильны, что бы мы ни делали, чтобы им стало лучше, там просто некому это оценить».

kremlin.ru / Администрация президента России

Напомним, накануне, 6 октября, стоимость газа на европейских спотовых биржах пробила очередной исторический рекорд, достигнув уровня в 1900 долларов за тысячу кубометров. Однако, после того, как президент РФ заявил о необходимости увеличить поставки газа в Европу, спотовые цены на топливо пошли вниз и опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.

При этом эксперты в области энергетики считают, что рыночная цена на газ должна находиться в пределах 450 долларов за тысячу кубов.