Судья Казарцев может получить пожизненную дисквалификацию

Футбольный арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга может получить пожизненную дисквалификацию после того, как допустил ошибку в матче десятого тура РПЛ.

КДК РФС планирует навсегда запретить работать Василию Казарцеву на футбольных матчах, сообщили журналисты издания «Спорт-Экспресс». По информации источника, поводом для принятия решения о пожизненном отстранении арбитра может стать ошибка в игре РПЛ ЦСКА — «Краснодар». Работавший в этом матче на VAR Казарцев не подсказал Владимиру Москалеву, что судья должен назначить пенальти в ворота хозяев после попадания мяча в руку защитнику Игорю Дивееву. В РФС информацию о возможном пожизненном отстранении арбитра из Петербурга пока не комментировали.

Казарцев обслуживает матчи чемпионата России по футболу с 2012 года. В прошлом сезоне он на несколько месяцев был выведен из списка арбитров после ошибочного назначения пенальти в игре между «Спартаком и «Сочи».