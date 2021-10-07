Польский дипломат Шнепф назвал странными переговоры Лаврова и Рау

Отношения России и Польши находятся на низком уровне. Страны относятся друг к другу с недоверием, заявил бывший посол республики в США Ричард Шнепф.

Так дипломат объяснил красноречивое молчание, которое возникло во время встречи главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Шнепф назвал переговоры руководителей ведомств странными. Дипломата процитировали на сайте издания «ПолитРоссия».

Необычная деталь заключается в молчании. Оно окружило всю встречу. Стороны ограничились сухими официальными высказываниями. За этим не последовало никаких подробностей. Однако именно такое поведение говорит о многом, считает экс-посол.

«Иногда молчание говорит больше, чем поток слов. Вокруг встречи министров иностранных дел Польши и Российской Федерации воцарилось как раз такое красноречивое молчание», — пояснил Шнепф.

Ранее основатель объединения Stop NATO Рик Розофф заявил, что Польша призывает Североатлантический альянс атаковать Россию. Американский военный аналитик не исключил, что активные выступления официальной Варшавы за столкновение с РФ могут быть связаны с запуском газопровода «Северный поток — 2».