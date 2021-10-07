Шугалей объявил об открытии представительства Фонда защиты национальных ценностей в Афганистане

Сегодня, 7 октября, в Кабуле открылось представительство Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Об этом сообщил глава Фонда, ученый-социолог Максим Шугалей.

Российский социолог Максим Шугалей вновь прибыл в Афганистан с рабочим визитом, который вынужденно откладывался из-за нестабильной работы аэропорта столицы.

«Сегодня в Кабуле мы открыли представительство Фонда защиты национальных ценностей. Фонд постарается помочь каждому, кто пострадал от американских «разносчиков демократии», которые 20 лет глумились над ценностями и свободами афганского народа. А уходя с позором, после десятилетий оккупации, оставили страну в хаосе и разрухе», — написал Шугалей в своем Telegram-канале.

В беседе с журналистами «НьюИнформ» социолог рассказал, что ждет Афганистан в ближайшем будущем и подчеркнул, что сценарий гражданской войны в республике маловероятен.

«"Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) взял почти без боя всю страну. Какого-то гражданского движения сопротивления, я надеюсь, не будет, если "Талибан" не станет делать глупостей», — отметил глава ФЗНЦ.

Примечательно, что в рамках своей рабочей поездки в афганскую республику Шугалею удалось решить проблему с перелетом российских журналистов, которые не могли покинуть Афганистан из-за перебоев в работе аэропорта имени Хамида Карзая.