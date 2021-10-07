Вернувшегося из Чили в Киев украинца шокировала обстановка в столице

Власть на Украина оказалась в руках людей, для которых страна и ее население полностью безразличны, и которые придерживаются антиукраинского курса.

Такое мнение в беседе с изданием «Московский комсомолец» высказал украинский политический аналитик, публицист и переводчик Олег Ясинский, который долгое время проживал в Чили и впервые приехал на Родину после произошедшего в Киеве в 2014 году государственного переворота.

«Я в этом году впервые приехал в Киев после событий 2014 года. Очень больно, очень тяжело видеть то, что я вижу. Власть находится в руках людей, которым Украина абсолютно безразлична. Эта власть полностью антиукраинская. Когда ты видишь это своими глазами, то испытываешь настоящий шок», — рассказал Ясинский.

По словам публициста, он даже не представлял, что может застать Киев в настолько заброшенном состоянии, в том, что касается самых простых, базовых и примитивных вещей.

Невские Новости / Виктор Сухоруков

В украинской столице, по словам Ясинского, он неожиданно для себя увидел глубокие параллели с тем, что на протяжении последних лет наблюдал в латиноамериканских странах, полностью находящихся под внешним управлением. Такая ситуация сложилась на Украине в результате того, как складывалась история страны на протяжении последних десятилетий, когда каждый следующий президент оказывался хуже своего предшественника.

«После Майдана украинский народ окончательно потерял возможность контролировать власть. Произошло полное промывание мозгов, манипуляция, война», — считает публицист.

При этом он привел в пример Колумбию, рассказав, что в подобных странах, где уровень политического насилия является возможно самым высоким в Латинской Америке, демократия находится в некоем параллельном мире и там исправно работают государственные институты, проходят регулярные выборы, создавая впечатление передачи власти из рук в руки. Однако на практике в стране ничего не меняется, так как управление ею осуществляется из американского посольства.

При этом в Колумбии орудуют ультраправые боевики, которые при необходимости ликвидируют тех политических активистов, которые, по мнению властей, могут представлять для них опасность.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«К сожалению, на Украине мы видим (пока не в колумбийских масштабах) те же самые тенденции. Банды неонацистов на улицах, с которыми власть якобы «не может» справиться, а на самом деле – просто не хочет», — добавил Олег Ясинский.

А власти Украины, по его словам, научились изображать демократию, оболванивая, при помощи подконтрольных СМИ, местное население.