В «Спартаке» не удивились решению КДК РФС по нападающему «Зенита» Азмуну

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на решение КДК РФС не применять к форварду «Зенита» Сердару Азмуну дополнительную дисквалификацию.

КДК РФС сегодня решил не применять дополнительное наказание в отношении удаленного в матче десятого тура РПЛ с «Сочи» Сердара Азмуна. Форвард пропустит одну игру чемпионата России с тульским «Арсеналом» и сможет принять участие в поединке со «Спартаком». Решение КДК РФС в разговоре в изданием «Чемпионат» прокомментировал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Мы бы удивились если бы было принято другое решение. А так — ничего удивительного», — отметил он.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Петербурге 24 октября. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена», принимавшем поединки ЧМ-2018 и Евро-2020.