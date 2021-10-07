Места отдыха Путина в Сибири войдут в новый туристический маршрут от Ростуризма

Ростуризм и российские туроператоры начнут работу по созданию нового туристического маршрута. В него войдут сразу несколько регионов Сибири, где любит отдыхать президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба агентства.

Ведомство давно получает запросы от путешественников с просьбой рассказать о местах, где отдыхает глава государства. Глядя на сибирские пейзажи, люди хотят посетить эти уникальные места, в том числе, чтобы открыть для себя просторы родной страны.

Из-за ажиотажа вокруг путешествий Путина в сибирских лесах, Ростуризм в сотрудничестве с туроператорами предложил создать новый туристический маршрут, в который войдут любимые места отдыха президента. Экспертный совет Ростуризма готов к рассмотрению подобного маршрута уже в текущем году. Основой маршрута может стать Сибирский федеральный округ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В начале сентября 2021 года Владимир Путин на несколько дней сделал остановку в Сибири, где провёл краткий отпуск и вдохновил россиян на активный отдых. Сопровождал главу государства Министр обороны Сергей Шойгу. Сегодня, 07 октября, российский лидер отмечает свой 69 день рождения.