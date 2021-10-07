Известный французский журналист и общественный деятель Тьерри Мейсан, написавший в начале 2000-х книгу «Чудовищный обман», дал эксклюзивное интервью главе Фонда Борьбы с Репрессиями (ФБР) Мире Тэрада.

Выход книги в 2002 году стал громким событием. Ее автор разоблачает официальную версию властей США о событиях 11 сентября 2001 года. В беседе с главой ФБР Мейсан рассказал, как американские спецслужбы пытались уничтожить его.

«Запад всеми возможными способами старался заставить замолчать любого, кто пытался разоблачить его реальную политику после 11 сентября 2001 года и осмелился выступить против нее», — отметил журналист.

Его книга в свое время поставила под сомнение официальную версию терактов в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании. Кроме того, автор «Чудовищного обмана» сумел предвосхитить новую политическую ориентацию США, заключающуюся во всеобщем наблюдении за гражданами и попытке доминирования на Ближнем Востоке.

По словам журналиста, после выхода книги за ним началась охота, которую инициировал Вашингтон. Он рассказал, что агенты западных спецслужб преследовали его по всему миру — от Ливана до Венесуэлы. Начиная где-то с 2010 года к нападениям на Мейсана подключились джихадисты.

Тьерри Мейсан смог вернуться во Францию только в 2020 году. Однако и здесь журналиста поджидали трудности.

«Таможня получила информацию о том, что в морском контейнере с моими личными вещами и вещами моего друга якобы было оружие и взрывчатые вещества. Пограничники перехватили контейнер и направили около 40 должностных лиц для его досмотра. Это была ловушка, устроенная иностранными агентами», — рассказал Мейсан.

Он добавил, что французская таможня разрешила какой-то компании изъять его вещи. В итоге все документы, которые он вез с собой, бесследно пропали.

Случай Тьерри Мейсана не единственный. Мишенью США в свое время стал Джулиан Ассандж. Он раскрыл систему Vault 7, с помощью которой ЦРУ могут взломать любой компьютер или мобильный телефон.

Еще одним показательным случаем является история Эдварда Сноудена, опубликовавшего ряд документов, раскрывших миру информацию о деятельности Агентства национальной безопасности США. Тогда все члены НАТО сплотились против него, а Франция даже закрыла свое воздушное пространство для самолета, на борту которого находился Сноуден.