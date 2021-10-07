Чаплыга рассказал о вскрывшейся из-за Венгрии афере Украины с газом РФ

Киев, официально заявляя об отказе от российского газа, на самом деле отбирал газ, который Россия транзитом через Украину направляла в Европу.

Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» рассказал киевский экономист Михаил Чаплыга, который обратил особое внимание на то, что страны, стремящиеся к устойчивому развитию, действуют в собственных интересах, в том числе, заключая долгосрочные контракты на поставку топлива. Но Украина действует наоборот.

Когда в Киеве стало известно об отказе Венгрии продолжать пользоваться украинским транзитом при получении российского газа, власти страны были вынуждены объявить о прекращении виртуального транзита, признав таким образом, что все это время Украина использовала не получаемый из Европы газ, а идущее из России топливо.

«Официальные лица Украины сказали слово "виртуальный". Получается, сейчас будет сенсация, перевожу на простой язык, все это время мы газ брали напрямую у России. Напрямую, отбирая его у транзита. Нам рассказывали, что мы платим космические цены за отмывание грязного газа виртуальным реверсом за независимость от России и против прямых поставок», — напомнил Чаплыга.

Но, как выяснилось, еще со времен премьерства Яценюка Украину грабили, как никогда до этого, объясняя это необходимостью обретения независимости от России. Но остановка транзита газа в Венгрию наглядно показала, что Украина все еще зависима, подчеркнул эксперт.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Напомним, подготовка к отопительному сезону в Европе и на Украине проходит в условиях паники из-за резкого повышения стоимости газа до рекордных значений. Европейские подземные хранилища газа в преддверии зимы остаются наполовину пустыми и наполнить их уже нет времени. Сложившаяся ситуация повлекла за собой и подорожание электроэнергии.

Власти Венгрии отреагировали на происходящее заключив с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставку газа в обход украинского транзита, объясняя это необходимостью позаботиться о собственном населении. Однако в Киеве этот шаг Будапешта вызвал бурю негодования и возмущения. При этом Украина обратиласьк Еврокомиссии с призывом проверить правомочность действий венгерского руководства.