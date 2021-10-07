«Единая Россия» завершила создание фракции в Госдуме назначением Васильева председателем

Формирование фракции правящей партии «Единая Россия» в Госдуме завершилось после назначения председателя — экс-главы Дагестана Владимира Васильева. Решение было принято в ходе заседания правящей партии 7 октября.

Всего во фракцию правящей партии в федеральном парламенте VIII созыва вошли два человека, включая самовыдвиженцев Владислава Резника и Леонида Бабашова. Также в рамках заседания были определены кандидатуры заместителей Васильева — ими стали депутаты Вячеслав Макаров и Дмитрий Вяткин.

Непосредственно перед завершением формирования состава фракции «Единая Россия» от депутатских мандатов отказались два человека — Александр Авдеев и Ольга Баталина. Оба отказа связаны с кадровыми назначениями: Авдеев временно возглавил Владимирскую область, а Баталина указом премьер-министра Михаила Мишустина назначена замминистра труда.