Прокуратура проверит кемеровскую школу, где ученика заставляли весь день ходить в носках

В Кемеровской области прокуратура начала проверку информации о третьекласснике, которого заставили ходить по образовательному учреждению в одних носках из-за того, что мальчик забыл сменку. Инцидент произошел в школе №31.

О произошедшем рассказала мама третьеклассника в своих социальных сетях. По словам кемеровчанки, ее сын забыл дома сменную обувь. Когда мальчик пришел в школу, учительница велела ему снять ботинки. Ребенок не смог ослушаться старшего и целый день проходил в одних носках. Женщина возмущена таким поведением педагога, поскольку было множество других способов справиться со сложившейся ситуацией.

По данному факту сотрудники кемеровской прокуратуры проведут проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка исполнению требований законодательства об образовании и защите прав несовершеннолетних. Учительнице был объявлен выговор, а родители восьмилетнего мальчика приняли решение о переводе сына в другой класс.