Ищенко объяснил, что «замерзнет» в Европе в первую очередь из-за цен на газ

Главная опасность, которую несут Европе рекордно высокие цены на газ, заключается не в понижении температуры в домах местных жителей во время отопительного сезона, а в том, что могут остановиться промышленные предприятия.

С таким предупреждением в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

По словам эксперта, экономические последствия резкого повышения стоимости газа в Европе, которое произошло в результате отказа ряда стран от долгосрочных контрактов на поставку топлива, могут заставить европейцев признать ошибочность перехода на «зеленую» энергетику.

Разразившийся осенью 2021 года энергетический кризис, больно бьет по европейцам, заявил Ищенко. Но это, по его словам, связано не с угрозой «замерзнуть» в своих домах, так как базовые потребности населения поставщикам электроэнергии и газовым компания покрыть труда не составит, а с потребностями промышленных предприятий, которые обеспечить гораздо сложнее.

«У нас любят писать, что Европа замерзнет. Как правило, речь не идет о том, что замерзают люди в домах. Бывает, что в домах холодно, что топят при помощи буржуек. Но, как правило, для бытового потребления газа и электроэнергии хватает. Проблема в том, что промышленность не может работать с любыми ценами на газ», – сказал объяснил эксперт.

Результатом подорожания газа станет неизбежный рост цен на промышленную продукцию, который снизит конкурентоспособность этой продукции по сравнению с товарами, произведенными в странах с низкой стоимостью топлива.

politexpert.net / Аврора Зорина

Из этих соображений многие европейские компании уже сейчас останавливают или ограничивают производство. В чем дольше цена на газ будет оставаться такой рекордно высокой, тем меньше европейских предприятий смогут пережить период простоя и открыться после окончания энергетического кризиса, объяснил Ищенко.

«Сейчас в Европе промышленные предприятия закрываются одно за другим. Химическая отрасль, где доля газа очень существенна не только как энергоносителя, но и как сырья для производства, испытывает проблемы, — рассказал политолог. — Какие-то предприятия могут открыться снова, а какие-то не откроются уже никогда. Кризис нужно исчерпать как можно скорее, потому что чем дольше он продолжается, тем больше предприятий больше не откроется».

В заключение Ростислав Ищенко добавил, что единственным выходом из этой сложной ситуации для Европы является перезаключение долгосрочных контрактов на поставку газа с «Газпромом», в которых стоимость топлива не будет привязана к спотовому рынку. Но Россия, по его словам, может потребовать компенсацию за долгосрочный отказ от текущих условий, и эта компенсация может составить несколько миллиардов долларов.