Жеребьевка квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года пройдет во Франкфурте

Жеребьевка отборочного турнира к 17-му чемпионату Европы по футболу состоится в немецком Франкфурте.

Зал Франкфуртской ярмарки примет жеребьевку квалификационного раунда к континентальному первенству 9 октября 2022 года. Соответствующую информацию на официальном сайте представила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По итогам жеребьевки 54 сборные распределят по группам, в которых развернется борьба за путевки на Евро-2024.

Континентальное футбольное первенство второй раз в истории примет Германия. Чемпионат Европы пройдет в Берлине, Дортмунде, Кельне Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, а также Штутгарте. Действующим победителем турнира является сборная Италии, выигравшая континентальное первенство минувшим летом.