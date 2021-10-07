Захарова: Москва прорабатывает ответные меры на высылку российских дипломатов из Брюсселя

Российская сторона ответит на решение НАТО по высылке дипломатов из Брюсселя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Действия представителей международной организации в отношении РФ не стали неожиданностью для властей, рассказали в министерстве. Решение Североатлантического альянса не останется без ответа. Сейчас Москва прорабатывает меры, подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что НАТО решила наполовину уменьшить миссию России при международном объединении. Восемь дипломатов будут высланы из Брюсселя. Кроме того, две должности подлежат сокращению. Таким образом, в числе миссии РФ останется 10 человек. Прежде она насчитывала 20 сотрудников.

Дипломаты должны покинуть Брюссель до конца октября, сообщили журналисты британского телеканала.