Норкин анекдотом про Кличко описал политический и энергетический кризисы на Украине

Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин точно проиллюстрировал политическую и экономическую ситуацию на Украине анекдотом про мэра Киева Виталия Кличко.

«Пресс-конференция идет. Ему (Кличко) говорят: "Господин мэр, сейчас в Европе бушует энергетический кризис, рост цен, рост тарифов. Стоит ли киевлянам опасаться повышения стоимости проезда в метро?" Кличко говорит: "Нет, метро дорожать не будет, проезд будет стоить, как и раньше, один жетончик"».

Мэр украинской столицы нередко дает повод для шуток в интернете, благодаря своему «красноречию». Визитной карточкой бывшего боксера стал его ответ на вопрос на одной из первых пресс-конференций: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

Евросоюз и Украина переживают энергетический кризис. На текущей неделе стоимость голубого топлива несколько раз устанавливала рекорды, превышая 1700 долларов за тысячу кубометров.

Президент РФ Владимир Путин накануне отметил, что причиной ситуации стала нехватка запасов газа в хранилищах из-за холодной зимы, а также ошибочная политика ЕС по отказу от долгосрочных контрактов.