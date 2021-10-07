Юрий Галдун написал заявление об уходе с должности мэра Белгорода

Мэр Белгорода Юрий Галдун написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Заявление Галдуна об уходе с должности мэра будет рассмотрено на внеочередном заседании Совета депутатов Белгорода. Совещание состоится 13 октября, рассказал глава Белгородской области.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин освободил депутата Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. Решение было принято из-за перехода политика в нижнюю палату парламента.

Кандидатуру Кузнецовой выдвинули на должность вице-спикера Госдумы. Депутат подтвердила информацию в беседе с журналистами. Вопрос о назначении будет рассмотрен 12 октября.