Политический рейтинг Джо Байдена побил антирекорд

Рейтинг поддержки американцами президента США Джо Байдена опустился до рекордных 38%. Это самый низкий показатель политика за все время на посту главы Белого дома, свидетельствуют данные социологического исследования Квиннипэкского университета.

Опрос проводился с 1 по 4 октября. Согласно полученным данным, 53% респондентов высказались против нахождения Байдена на президентском посту. Поддерживают лидера только 38%.

«Американцы сомневаются в лидерстве Байдена и ставят под сомнение его общую компетентность. Рейтинг одобрения президента продолжает снижаться до уровня, которого не было со времен жесткой политики администрации Трампа», — сказано в сообщении исследователей.

Americans» approval of President Joe Biden's job performance dropped to a new low in a Quinnipiac poll released Wednesday. https://t.co/ECcCrVDZas — News 4 Buffalo (@news4buffalo) October 7, 2021

Что касается миграционной политики президента, то только 25% одобрили решения Байдена, 39% поддержали его экономическую деятельность, а 37% — работу в оборонной сфере.