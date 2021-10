Политический рейтинг Джо Байдена побил антирекорд

Рейтинг поддержки американцами президента США Джо Байдена опустился до рекордных 38%. Это самый низкий показатель политика за все время на посту главы Белого дома, свидетельствуют данные социологического исследования Квиннипэкского университета.

Опрос проводился с 1 по 4 октября. Согласно полученным данным, 53% респондентов высказались против нахождения Байдена на президентском посту. Поддерживают лидера только 38%.

