Крымчане разных национальностей собрали 70-метровый портрет Путина в честь его дня рождения

Представители разных национальностей в Крыму провели флешмоб в честь дня рождения президента России Владимира Путина, собрав 70-метровый портрет главы государства.

Крымчане сняли видеоролик на фоне знаменитых достопримечательностей республики, которые жители связывают с российским лидером. Среди них оказались Митридатские лестницы в Керчи, новый терминал международного аэропорта Симферополь и Крымский мост. Участниками съемок стали представители 170 национальностей, проживающих на территории полуострова.