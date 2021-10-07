Камеры и прослушку установят в двух школах Екатеринбурга в качестве средств борьбы с буллингом и скулшутингом

Камеры и прослушку установят в школах Екатеринбурга для борьбы с буллингом и скулшутингом, рассказал руководитель IT-компании «Недремлющее око» Леонид Стариков.

Система запрограммирована реагировать на определенные слова. Среди них такие, как «ударю», «взорву», «бомба» и другие. В случае фиксации таких слов система оповестит завуча или психолога. К тому же им придет расшифровка разговора и видеозапись.

«Это поможет определить контекст, в котором ученики произносили эти слова», — объяснил Леонид Стариков.

Разработчики системы убеждены, что благодаря таким устройствам удастся свести на нет случаи травли и скулшутинга. В ближайшее время эксперимент по их использованию проведут в двух школах Екатеринбурга. Их номера не называются в целях безопасности. Позже представители департамента образования объявят, где именно они установили разработку.