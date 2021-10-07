Скончался изобретатель Гиви Джанджгава, создавший аппаратуру для МиГ-29 и Су-27

Заместитель гендиректора АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» Гиви Джанджгава умер на 81-м году жизни, сообщила пресс-служба компании.

Сведений о том, что стало причиной смерти изобретателя пока нет. Родственники Джанджгавы позднее примут решение о месте и времени проведения похорон.

Ученый родился в августе 1940 года в Тбилиси. Он окончил Московский энергетический институт по специальности автоматика и телемеханика и работал в Раменском приборостроительном конструкторском бюро.

Джанджгава получил звание доктора технических наук. Под руководством конструктора был создан прицельно-навигационный комплекс истребителя МиГ-29 и аппаратура для воздушного судна Су-27.