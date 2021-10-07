Кабмин РФ планирует потратить 4,6 трлн рублей на стратегические инициативы

Председатель правительства Михаил Мишустин проинформировал министров об успешном утверждении перечня стратегических инициатив.

Через форму федеральных проектов в рамках двух этапов пройдут стратегические инициативы, созданные в целях социально-экономического развития Российской Федерации. Данный список из 42 инициатив уже утвердили в правительстве.

«Подписано распоряжение об утверждении перечня стратегических инициатив социально-экономического развития», — подчеркнул премьер-министр Мишустин.

Глава правительства добавил, что инициативы разделяются по шести главным направлениям. Помимо этого, их реализация будет проводиться в два этапа. Один из них будет актуален до 2024 года, а другой станет функционировать до 2030 года.

Ключевые направления модернизации — строительство, экологическая область, социальный сектор, цифровизация экономики, технологический сегмент, а также концепт государства для граждан. Министры считают, что на выполнение инициатив во временном промежутке до 2024 года понадобится направить 4,6 трлн рублей.