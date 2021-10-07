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Кабмин РФ планирует потратить 4,6 трлн рублей на стратегические инициативы

Кабмин РФ планирует потратить 4,6 трлн рублей на стратегические инициативы

Председатель правительства Михаил Мишустин проинформировал министров об успешном утверждении перечня стратегических инициатив.

Через форму федеральных проектов в рамках двух этапов пройдут стратегические инициативы, созданные в целях социально-экономического развития Российской Федерации. Данный список из 42 инициатив уже утвердили в правительстве.

«Подписано распоряжение об утверждении перечня стратегических инициатив социально-экономического развития», — подчеркнул премьер-министр Мишустин.

Глава правительства добавил, что инициативы разделяются по шести главным направлениям. Помимо этого, их реализация будет проводиться в два этапа. Один из них будет актуален до 2024 года, а другой станет функционировать до 2030 года.

Ключевые направления модернизации — строительство, экологическая область, социальный сектор, цифровизация экономики, технологический сегмент, а также концепт государства для граждан. Министры считают, что на выполнение инициатив во временном промежутке до 2024 года понадобится направить 4,6 трлн рублей.