Девять человек скончались от отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области

Девять человек стали жертвами отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области. Летальные исходы после употребления некачественных спиртосодержащих напитков зафиксированы в Ясненском и Домбаровском районах.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего и то, где именно погибшие приобрели контрафактную алкогольную продукцию. По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью третьей статьей 238 УК РФ («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»). Фигурантам дела грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее в Краснодарском крае суд вынес приговор трем участникам преступной банды, которая занималась продажей контрафактного алкоголя, сообщал ФАН.