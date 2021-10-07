Генсек НАТО назвал разведданные причиной высылки российских дипломатов

Решение НАТО о высылке дипломатов из Брюсселя связано с разведывательной информацией Альянса. Об этом сообщил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Политик выступал на пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО. По его словам, высылка дипломатов связана не с конкретным событием, а в целом с деятельностью России.

«Решение было принято на основании разведывательных данных, что эти лица являются офицерами разведки», — подчеркнул политик.

Стоит отметить, что из Брюсселя могут быть высланы восемь российских дипломатов. Их подозревают в «шпионской деятельности».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Североатлантического альянса по российским представителям. По его словам, действия Альянса противоречат заявлениям о готовности наладить отношения с Москвой.