«Мы присутствовали, как шелуха». Адмирал Комоедов оценил прежний формат Россия — НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов провести встречу с Россией как только Москва будет готова к переговорам. Он отметил, что предыдущая встреча с главой МИД Сергеем Лавровым на генассамблее ООН в Нью-Йорке не увенчалась успехом в части договоренности о возобновлении формата НАТО — РФ.

Ранее председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин, который также присутствовал на мероприятии в США, рассказал, что Лавров в ответ на инициативу Столтенберга призвал НАТО к конкретным договоренностям, без которых возобновление диалога не имеет смысла. В частности, глава российской дипломатии предложил заключить договор об отведении вооруженных сил «в местах соприкосновения, условно говоря, на 20-30 километров», на что получил отказ.

Бывший командующий Черноморским флотом, экс-депутат Госдумы Владимир Комоедов, комментируя желание Столтенберга наладить контакт с Россией, удивился его инициативности.

Пресс-служба Комитета Государственной Думы по обороне /

«А что он ждал все время до этого и ничего не предлагал?», – задался вопросом военный.

Собеседник «ПС» отметил, что, будучи депутатом Госдумы VI созыва (с 2011 по 2016 гг.), возглавлял в парламенте комитет по обороне и в составе делегации РФ посещал саммиты с НАТО. Уже тогда было понимание, что мнение России Альянс ни во что не ставит, вспоминает Комоедов.

«Внимание-то может быть и было, но мы без влияния и без решения. Так, просто присутствовали, как шелуха. Дай Бог, если это все будет так, как предложено, и мы оценим всю эту ситуацию в положительном русле, то можно, конечно, уповать на то, что в ближайшие 20 лет войны не будет и столкновений на уровне НАТО с Россией, союзниками России не будет, потому что есть площадка для переговорного процесса. И обмен делегациями, и предупреждение об учениях», – поделился мнением адмирал.

Однако еще больший вопрос у экс-главнокомандующего вызывает возможное присутствие в диалоге Россия — НАТО Украины. Он отметил, что несмотря на то, что сравнивать некогда союзные страны в военном отношении нельзя, Киев имеет большие амбиции в отношении Альянса, а значит будет пытаться перетянуть одеяло на себя.