Владимир Корнилов: отставка Разумкова доказывает опасения Зеленского за свое будущее

Отставка спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова — это только начало масштабной кампании по травле политика, которую развернул президент Украины Владимир Зеленский. Подробности и мотивы приказа бывшего комедианта «замочить» депутата раскрыл политический обозреватель Владимир Корнилов.

Правду о зачистке политического поля Украины Корнилов рассказал в комментарии News.ru. По словам политолога, уже совсем скоро бывший артист «Квартала 95» даст отмашку спустить с цепи все подконтрольные официальному Киеву СМИ, чтобы совершить «информационное убийство» неугодного политика. Причина такого поведения проста: президент Украины опасается за свое будущее, и делает все, чтобы избавиться от потенциальных угроз. Разумков, намеренный после ухода из Рады баллотироваться на пост главы государства, сейчас ближе всех подобрался к званию самого опасного противника Зеленского.

Перспективы Разумкова в этой борьбе крайне туманны, заметил Корнилов. Несмотря на большой политический опыт, талант и образование, он лишен одного из главных качеств успешного политика — харизмы. Бывшему председателю Верховной рады будет крайне непросто завоевывать сердца простых украинцев, особенно в ожесточенной информационной борьбе, объяснил политолог.

«В Разумкове будут чувствовать серьезную угрозу и информационно будут продолжать убивать те телеканалы, которые обслуживают Зеленского. Но сможет ли Разумков составить какую-то конкуренцию Зеленскому, не знает никто, даже Разумков. Притом что он грамотен и имеет опыт выступлений на публике, нельзя сказать, что он лидер и обладает такой харизмой, которая могла бы зажечь толпу, публику, протестные настроения против Зеленского», — сомневается Корнилов.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков был отправлен в отставку 7 октября по итогам голосования среди народных депутатов. За его отстранение высказались 284 законодателя из 450.