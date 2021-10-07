На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение

Рядом с Токио произошло мощное землетрясение, магнитуда составила 6,1 балла. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков, по данным специалистов, находился в море, на границе префектур Токио и Тиба. На данный момент угрозы для местных жителей нет, однако метеорологи не исключают, что подземные толчки могут повториться и даже стать причиной цунами.

В ходе стихийного бедствия пострадали три человека. Помимо этого, из-за природного катаклизма полностью прекращено движение метро, а также скоростных экспрессов.

В связи с произошедшим японские власти создали экстренный штаб при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды.

Большого количества жертв удалось избежать благодаря своевременно сработавшей автоматической системы оповещения. Сейчас жителей столицы и соседних территорий также призвали включить телевизоры и сохранять бдительность.

В японском информационном агентстве Kyodo сообщили, что землетрясение не повлияло на остановленную из-за чрезвычайной ситуации АЭС «Токай-2».

Ранее в токийском аэропорту Хэнэда были отменены 120 рейсов из-за тайфуна «Миндул». По данным метеорологов, тропический циклон прошел вдоль побережья Японии и стих в районе Курильских островов.