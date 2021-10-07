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Писатель из Танзании Абдулразак Гурна получил Нобелевскую премию по литературе

Писатель из Танзании Абдулразак Гурна получил Нобелевскую премию по литературе

Нобелевскую премию по литературе в 2021 году получил писатель танзанийского происхождения Абдулразак Гурна. Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Абдулразак Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар. По достижении 20 лет он переехал в Великобританию, на территории которой защитил докторскую степень в Кентском университете. В данный момент Гурна возглавляет аспирантуру на кафедре английского языка в этом учебном заведении.

Танзаниец получил широкую известность благодаря своей работе, посвященной современным постколониальным писателям. Именно ее Нобелевский комитет назвал «бескомпромиссным и сострадательным исследованием последствий колониализма». Кроме того, по мнению Королевской шведской академии наук, это исследование помогло пролить свет на судьбы беженцев «в водовороте культур и континентов».

Лауреаты Нобелевской премии получат диплом, золотую медаль, а также денежную премию. В этом году ее размер составляет порядка десяти миллионов шведских крон.