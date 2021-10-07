Роберто Манчини раскритиковал освиставших Доннарумму фанатов сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил недовольство поведением болельщиков национальной команды во время полуфинального матча Лиги наций с Испанией.

Первый полуфинал Лиги наций, в котором сборная Италии принимала Испанию, завершился накануне в Милане. Во время игры болельщики команды хозяев освистывали голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Минувшим летом вратарь итальянской сборной, выступавший за «Милан», перешел во французский «Пари Сен-Жермен». После матча Роберто Манчини в разговоре с журналистами Football Italia раскритиковал фанатов национальной команды.

«Конечно, это не понравилось ни Джанлуиджи, ни всем остальным. Впрочем, Доннарумма справился неплохо. Мы расстроены, ведь это был матч сборной, а не клубная игра. Болельщики могли бы приберечь все это для другой встречи», — констатировал тренер.

Доннарумма является воспитанником «Милана». В ПСЖ 22-летний голкипер перешел на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря сборной Италии в 65 миллионов евро.