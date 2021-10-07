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Роберто Манчини раскритиковал освиставших Доннарумму фанатов сборной Италии

Роберто Манчини раскритиковал освиставших Доннарумму фанатов сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил недовольство поведением болельщиков национальной команды во время полуфинального матча Лиги наций с Испанией.

Первый полуфинал Лиги наций, в котором сборная Италии принимала Испанию, завершился накануне в Милане. Во время игры болельщики команды хозяев освистывали голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Минувшим летом вратарь итальянской сборной, выступавший за «Милан», перешел во французский «Пари Сен-Жермен». После матча Роберто Манчини в разговоре с журналистами Football Italia раскритиковал фанатов национальной команды.

«Конечно, это не понравилось ни Джанлуиджи, ни всем остальным. Впрочем, Доннарумма справился неплохо. Мы расстроены, ведь это был матч сборной, а не клубная игра. Болельщики могли бы приберечь все это для другой встречи», — констатировал тренер.

Доннарумма является воспитанником «Милана». В ПСЖ 22-летний голкипер перешел на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря сборной Италии в 65 миллионов евро.