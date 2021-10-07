Столтенберг раскритиковал идею создания «европейской альтернативы» блоку НАТО

Попытки организовать в Европе военно-политические структуры, дублирующие НАТО, могут иметь крайне негативные последствия для европейской безопасности. Об этом предупредил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит издание Le Figaro.

Руководитель западного блока подверг резкой критике идею создания европейской «альтернативы НАТО», с которой ранее выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Столтенберг признал, что французские власти испытывают разочарование от политики Альянса, особенно в связи со срывом многомиллиардного контракта на поставку подводных лодок в Австралию на фоне образования союза AUKUS.

Генсек НАТО подчеркнул, что 80% военных расходов Альянса приходится на страны вне ЕС, то есть на США, Турцию, Канаду, Великобританию, Исландию и Норвегию. Столтенберг отметил большую роль этих государств не только в финансовом обеспечении НАТО, но и в стратегическом отношении. Он призвал страны Евросоюза к единству и предостерег их от раскола Альянса.