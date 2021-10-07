Песков заявил, что Путин не тратит время на прослушивание песен о себе

Российский лидер Владимир Путин мог слышать рассказы о песнях, написанных про него, и даже послушать некоторые из них. Однако президент не уделяет личное время материалам о себе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напряженный график главы государства и рабочие встречи не позволяют ему познакомиться со всем творчеством. Путину могут рассказать о песнях, которые посвящены президенту и стали наиболее популярными, однако он предпочитает уделять приоритетное внимание своей работе, заявил Песков.

В четверг, 7 октября, президенту РФ исполнилось 69 лет. Путин принимает поздравления от родных, близких и коллег, в том числе и зарубежных. Главу государства уже поздравили лидеры Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии, Турции, Азербайджана, Израиля и др. В ходе телефонных разговоров внимание уделяется поздравлениям и решению рабочих вопросов.