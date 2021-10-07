Памфилова: видеонаблюдение на выборах больше не будут транслировать в интернете

Центризбирком больше не будет транслировать в интернете записи с камер видеонаблюдения на избирательных участках во время голосования, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в Совфеде.

По словам руководителя комиссии, такое решение обусловлено большим количеством цифровых атак, которые направлены против российской избирательной системы.

«Когда у нас истерили несколько человек, что надо это все выносить в глобальную мировую сеть, мы этого больше делать не будем, не надо сравнивать с 2012 годом, когда не было таких информационных войн и не было такого уровня кибератак», — отметила Памфилова.

Как стало известно ранее, глава ЦИК объявила о создании единой системы онлайн-голосования к следующим выборам. По ее словам, комиссия будет использовать опыт проведения электронного голосования в Москве.