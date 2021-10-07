Кавазашвили заявил, что Дзюба «плюнул в душу» российским болельщикам

Бронзовый призер чемпионата мира 1966 года в составе сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал форварда Артема Дзюбу, отказавшегося от вызова в российскую национальную команду.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подал плохой пример подрастающему поколению, отказавшись от вызова в сборную России по футболу. Соответствующее мнение в разговоре с Eurostavka озвучил участник двух чемпионатов мира Анзор Кавазашвили.

«Если РФС не может контролировать поведение футбольных клубов, то этот вопрос нужно пересмотреть. Я бы просто запретил Дзюбе выступать за "Зенит". Потому что футболист, являющийся одним из лучших в стране, просто плюнул всем в душу», — отметил экс-голкипер сборной СССР.

На счету Дзюбы 55 матчей в составе российской национальной команды, в которых нападающий забил 30 мячей. Последнюю игру за сборную форвард «Зенита» провел на Евро-2020. После завершения турнира пост наставника российской национальной команды покинул Станислав Черчесов. Его сменил Валерий Карпин, подписавший с РФС контракт до конца года.