Песков указал на подрыв отношений между Россией и НАТО после решения Брюсселя выслать дипломатов

Решение НАТО о высылке российских дипломатов подрывает перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что действия представителей Брюсселя противоречат заявлениям о намерениях нормализовать отношения с Москвой. По его словам, это не дает возможности России строить иллюзии относительно урегулирования связей и возобновления диалога.

«Скорее эти перспективы подрываются практически полностью», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что восемь российских дипломатов, которые представляют страну при НАТО, могут быть высланы в Москву. Причиной является якобы причастность лиц к разведслужбам. Однако Альянс не предоставил никаких подтверждений этой информации. Это может привести к тому, что дипмиссия россиян в НАТО сократится вдвое.