Песков рассказал, что Путин не «проставляется» на работе в честь дня рождения

Президент России Владимир Путин редко освобождает свой день рождения от рабочих мероприятий. Такое заявление во время традиционного общения с прессой сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Путин не имеет традиции «проставляться» на работе по случаю собственного дня рождения. Кроме того, глава государства крайне редко освобождает этот день от рабочих совещаний, добавил Песков.

«Для Администрации тем более это рабочий день», — отметил пресс-секретарь президента России.

Все члены Совета безопасности звонят главе государства и поздравляют его с днем рождения. Сегодня некоторые из них сделают это лично, так как президент примет участие в совещании.

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что этот день глава государства проведет на рабочем месте, а вечером отметит праздник с близкими людьми.