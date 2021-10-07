Адвокат Афанасьев рассказал, какой срок могут получить избившие москвича кавказцы

Адвокат Сергей Афанасьев рассказал, какое наказание могут получить злоумышленники, напавшие на пассажира метро в Москве.

Трое уроженцев Дагестана стали фигурантами уголовных дел после инцидента в московской подземке. Они избили пассажира, который вступился за девушку. Злоумышленники нанесли ему серьезные травмы. Потерпевший получил переломы носа, лицевой кости и множественные ушибы.

Правоохранители задержали дебоширов, которые оказывали сопротивление силовикам. Адвокат Сергей Афанасьев в интервью телеканалу «360» рассказал, какое наказание могут получить иностранцы. По его словам, все будет зависеть от конечной квалификации их действий. Максимальный срок по заведенным уголовным делам — 20 лет тюрьмы.

Юрист отметил, что в ходе следственных мероприятий специалисты установят вред, причиненный здоровью потерпевшего. Результаты медэкспертизы окажут непосредственное влияние на квалификацию действий виновных.

В настоящее время в отношении дебоширов возбуждены дела по особо тяжким преступлениям. Он подчеркнул, что фигуранты точно будут признаны виновными, их оправдание невозможно. Главный вопрос заключается в том, какой срок им дадут.