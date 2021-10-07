Джо Байден пока не поздравил Владимира Путина с днем рождения

Лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден проигнорировал день рождения президента России Владимира Путина и пока не поздравил коллегу с 69-летием, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе беседы с журналистами Песков отметил, что поздравительной телеграммы от американского президента не поступало. Лидер Китая Си Цзиньпин направил ее еще в среду, добавил пресс-секретарь.

Владимира Путина поздравили с днем рождения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Белоруссии Александр Лукашенко. Кроме того, к лидеру 7 октября обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик подчеркнул, что Путин является преимуществом российского государства. С действующим лидером Россия прошла длинный и сложный путь, и до его прихода к власти страна была совершенно другой. Избрание Путина внесло кардинальные изменения, отметил Володин.