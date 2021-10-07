«Офицеры России» предложили способ улучшить преподавание истории в школах

Фальсификация истории начинается в школах из-за неверной трактовки событий в учебниках и уровня подготовки педагогов, уверен руководитель Центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России» Александр Михайлов.

«Все зависит от того, как ее преподает учитель. Учебник – это подсобный материал, «елка», которую учитель должен «нарядить» фактами, событиями, хронологией и даже эмоциональным фоном. И в зависимости от того, как он преподнесет этот материал, так ученик и будет относиться к учебнику и истории в целом. Учебник мы воспринимаем как существительное, а он должен быть глаголом. Он должен двигать людей, побуждать их любить общество, проявлять интерес к тем или иным событиям нашего прошлого. Это очень сложный процесс. И мы должны искать варианты баланса между учебником и учителем», – сказал Михайлов.

Заявление прозвучало на круглом столе, где обсуждалось изучение истории России в школах. В заседании участвовали представители профильных министерств, высших образовательных и научных учреждений, НКО, депутаты Госдумы. К заседанию общественная комиссия проанализировала 24 учебника и обнаружила некорректные данные, субъективную оценку авторов.

Представитель «Офицеров России» предлагает преподавать историю в тесной связке с другими предметами.

«Мы рассматриваем историю в школе, но не рассматриваем вместе с ней, например, литературу, русский язык. А что лучше расскажет о Сталинградской битве, чем книга «В окопах Сталинграда»? Что еще лучше можно почитать о защитниках Брестской крепости, как не повесть Сергея Смирнова «Брестская крепость»?» - дополнил Михайлов.

Теперь рабочая группа подготовит конкретные предложения по изменению подхода к преподаванию истории и направит их в профильные органы госвласти.