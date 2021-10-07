Владимир Путин и новый премьер Японии Фумио Кисида провели телефонные переговоры

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и нового главы кабмина Японии Фумио Кисиды, передает информагентство Kyodo News. О беседе токийским репортерам сообщил неназванный источник в правительстве.

Содержание диалога национальных лидеров анонимный источник передать не смог. Фумио Кисида был назначен главой кабмина 4 октября, и уже через три дня после вступления в должность он связался с Путиным. Ранее японский политик возглавлял министерство иностранных дел Страны восходящего солнца, и глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров высоко оценил его вклад в совместную работу Москвы и Токио по развитию Курильских островов.

Сам Кисида накануне вступления в должность сделал крайне неоднозначное замечание о претензиях Японии на архипелаг. По его словам, Токио будет добиваться «возвращения» всех островов, декларируемых «спорными». Заявление вызвало волну осуждения не только в России, но и на родине нового премьера.